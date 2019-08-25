Шахтар – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Донецький Шахтар у рамках 5-го туру УПЛ приймає Маріуполь. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24."

Шахтар підходить до одного з найбільш безкомпромісних дербі у прекрасній формі, маючи зручний календар і перемагаючи в УПЛ усіх. Крім того, основний конкурент вчора втратив очки, а значить на "гірників" знову не тисне відповідальність за результат – Динамо по завершенню поточного туру все одно залишиться за спиною. Втім, оформити гандикап у шість залікових балів на старті чемпіонату було б дуже непогано, тому Маріуполю не позаздриш.

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Утім, навряд чи Луїш Каштру випустить на дербі повністю основний склад. Після важкої травми Піхальонка у минулому турі португалець повинен дорожити своїми лідерами – та і коли ще влаштовувати ротацію? Маріуполь, звісно ж, грізний суперник, але тільки не у матчах проти Шахтаря.

Щоправда, у першій половині сезону 2018/19 азовці дійсно давали "гірникам" бій. В Харкові вони зазнали поразки (2:0), але кілька разів донеччани реально відскочили (особливо виділявся Вакула); вдома ж підопічні Олександра Бабича тримали "нулі" цілу годину – втім, потім вони ковтнули одразу три голи. Хейтери говорять, що футболісти Маріуполя не стараються у дербі з Шахтарем, однак частіше у цих матчах клеять дурня саме "гірники".

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Воно й не дивно, адже "молодшому брату" заборонено випускати у дербі орендованих у донеччан футболістів. В принципі, Олександру Бабичу раніше це не заважало нашкребти доволі сильний склад, але цього разу ситуація складніша – команда втратила кількох лідерів ще перед чемпіонатом, а потім травмувалися Фомін і Горбунов. Єдиною перевагою є відпочинок тривалістю півтора тижня, але навряд чи це стане проблемою для Шахтаря.

Кадрова ситуація

Травмовані: Малишев, Піхальонок – Фомін

Дискваліфіковані: немає

Під питанням: Горбунов (Маріуполь)

Відсутні з інших причин: Кривцов (не потрапив у заявку) – Корнієнко, Кащук, Чех, Топалов, Кирюханцев, Кулаков, Чурко, Танковський (умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Маріуполь

Шахтар: Пятов – Додо, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі – Антоніо, Степаненко – Соломон, Марлос, Дентінью – Мораєс

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков – Путря, Федорчук – Тищенко, Мишньов, Горбунов – Вакула

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

На жаль, за нинішнього стану справ говорити про якийсь інший результат, крім перемоги Шахтаря над Маріуполем, неможливо. Питання лише в тому, чи стане вона розгромною – і тут все залежить від налаштованості "гірників" та масштабу ротації. При Луїші Каштру донеччани не жаліють голів, тож можна прогнозувати ТБ 2,5.

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