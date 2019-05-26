toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Шахтар –​​​​​​​ Маріуполь –​​​​​​​ 4:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

26 травня 23:01 63 Читать на русском
Шахтар –​​​​​​​ Маріуполь –​​​​​​​ 4:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Дентінью / ФК Шахтар

У матчі 31 туру УПЛ донецький Шахтар розбомбив Маріуполь. Дивіться відео голів та огляд матчу.

52’ Дентінью
57’ Дентінью
78’ Тете
80’ Дентінью
 
52’ Дентінью
57’ Дентінью
78’ Тете
80’ Дентінью

Донецький Шахтар, який вже оформив чемпіонство, приймав у Харкові Маріуполь, який бореться за 4 місце із Зорею.

Шахтар розгромив Маріуполь завдяки хет-трику Дентінью – азовці опустилися на п'яту сходинку

Після "сухого" першого тайму "гірники" взялись за справу по перерві. Дентінью, який не вважається гравцем основи, оформив хет-трик, ще одним голом відзначився Тете.

Шахтар після 31 туру набрав 80 очок, тоді як у Маріуполя 40 пунктів і 5 позиція в турнірній таблиці. Для здобуття 4 сходинки необхідно лише перемагати Зорю.

Зоря у надважливому матчі переграла Олександрію і зробила рішучий крок до 4 сходинки

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Динамо – Львів: важка перемога киян, дивний вихід "травмованого" Миколенка, Де Пена заслуговує на шанс
26 травня
3147
Теги
Маріуполь Маріуполь Шахтар Шахтар Шахтар - Маріуполь Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
16
год
:
56
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук