У матчі 31 туру УПЛ донецький Шахтар розбомбив Маріуполь. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Донецький Шахтар, який вже оформив чемпіонство, приймав у Харкові Маріуполь, який бореться за 4 місце із Зорею.

Шахтар розгромив Маріуполь завдяки хет-трику Дентінью – азовці опустилися на п'яту сходинку

Після "сухого" першого тайму "гірники" взялись за справу по перерві. Дентінью, який не вважається гравцем основи, оформив хет-трик, ще одним голом відзначився Тете.

Шахтар після 31 туру набрав 80 очок, тоді як у Маріуполя 40 пунктів і 5 позиція в турнірній таблиці. Для здобуття 4 сходинки необхідно лише перемагати Зорю.

Зоря у надважливому матчі переграла Олександрію і зробила рішучий крок до 4 сходинки