Шахтар зустрічається з Марібором в рамках зимових зборів. Дивіться трансляцію спарингу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Марібор розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі "гірників". Також дивитися гру наживо можна безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".

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Звітний матч стане для Шахтаря вже четвертим на турецьких зборах. Поки команда Ігора Йовічевіча не змогла здобути жодної перемоги. У першому спарингу донеччани поступилися Аустрії (1:2), а потім розписали нічиї з Копером та Лудогорцем (двічі по 2:2).

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Гочолейшвілі, Бондар, Фарина, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Криськів, Зубков, Траоре