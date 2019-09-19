Шахтар – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив до символічної збірної групи за підсумками першого туру Ліги чемпіонів

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко був одним із найкращих гравців у поєдинку Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Авторитетний статистичний портал WhoScored оприлюднив символічну збірну групи С після перших поєдинків. Прогнозовано у списку не знайшлося місця гравцям обох колективів, які зазнали поразок. Найбільше представництво у Динамо Загреб – 7 гравців. Решта четверо – футболісти Манчестер Сіті: Кайл Вокер, Ілкай Гюндоган, Габріель Жезус та Олександр Зінченко.

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"Містяни" у поєдинку першого туру не залишили шансів "гірникам", обігравши у Харкові команду Луїша Кашрту з рахунком 3:0.

У паралельному матчі групи С загребське Динамо знищило Аталанту, за яку виступає Руслан Маліновський. Італійці пропустили чотири "сухих" голи.

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