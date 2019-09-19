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Шахтар – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив до символічної збірної групи за підсумками першого туру Ліги чемпіонів

19:01 748 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив до символічної збірної групи за підсумками першого туру Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко / фото Дениса Руденка

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко був одним із найкращих гравців у поєдинку Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

Авторитетний статистичний портал WhoScored оприлюднив символічну збірну групи С після перших поєдинків. Прогнозовано у списку не знайшлося місця гравцям обох колективів, які зазнали поразок. Найбільше представництво у Динамо Загреб – 7 гравців. Решта четверо – футболісти Манчестер Сіті: Кайл Вокер, Ілкай Гюндоган, Габріель Жезус та Олександр Зінченко.

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"Містяни" у поєдинку першого туру не залишили шансів "гірникам", обігравши у Харкові команду Луїша Кашрту з рахунком 3:0.

У паралельному матчі групи С загребське Динамо знищило Аталанту, за яку виступає Руслан Маліновський. Італійці пропустили чотири "сухих" голи.

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