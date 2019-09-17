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Шахтар – Манчестер Сіті: заявка "гірників" на матч Ліги чемпіонів – у списку лише один нападник

20:26 479 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: заявка "гірників" на матч Ліги чемпіонів – у списку лише один нападник
ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру взяв на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті 20 футболістів.

 

Відзначимо, що до заявки потрапив Тайсон, який отримав пошкодження у матчі проти Зорі. Також у списку лише один номінальний нападник – Жуніор Мораєс. Данило Сікан готується до поєдинку в складі Шахтаря U-19 у юнацькій Лізі УЄФА.

Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Захисники: Бутко, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Бондар

Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Алан Патрік, Болбат

Нападник: Мораєс

Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Нагадаємо, вже 18 вересня "помаранчево-чорні" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА матчем проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

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