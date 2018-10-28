Шахтар – Манчестер Сіті: Циганик зробив свій прогноз на матч

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті.

"При всьому моєму позитиві та ставленні до українських клубів, чесно кажучи, не дуже налаштований, що в Харкові буде позитивний результат. З іншого боку, Шахтар торік уже обігрував Манчестер Сіті.

Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Здається, "гірникам" зручно грати проти таких суперників: донеччанам підходять своїм стилем команди Гвардіоли. Думаю, що обидві команди заб’ють, а перемогу здобуде Манчестер Сіті. Помітив, що англійці в обох матчах Ліги чемпіонів проти Ліона та Хоффенхайма пропускали в першому таймі. Прогнозую, що так буде і в Харкові проти Шахтаря", – цитує Циганика видання bookmaker-ratings.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться сьогодні на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00.

Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів