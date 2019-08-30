Шахтар – Манчестер Сіті: стартував продаж квитків на матч Ліги чемпіонів – перепустки реалізують 4-ма етапами

Донецький Шахтар розпочав реалізацію квитків на матч 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті для власників абонементів. Також відомо, коли вони надійдуть у вільний продаж.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про початок продажу квитків на матч проти Манчестер Сіті, який відбудеться 18 вересня о 22:00 на ОСК Металіст. Вартість – від 50 до 11 тисяч гривень.

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Перепустки реалізують чотирма етапами:

1 етап: з 30 серпня власники абонементів можуть придбати до 4 квитків на руки за спеціальним промокодом. У разі неотримання коду варто звернутись у службу підтримки: 0 800 300 314.

2 етап: 31 серпня квитки за промокодом можуть придбати ідентифіковані вболівальники (які залишали свої дані у касах, на сайті та у мобільному додатку), що відвідали матчі УПЛ сезону 2019/20 і ті, що відвідали більше 3 матчів у сезоні 2018/19,

3 етап: 1 вересня перепустки можуть придбати вболівальники, що відвідали більше 2 матчів УПЛ і Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19.

4 етап: 2 вересня квитки надійдуть у вільний продаж на всі 3 домашні матчі "гірників" у Лізі чемпіонів (у касах ОСК Металіст, на офіційному сайті, у додатку Shakhtar Tickets, а також на сайтах-партнерах internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua).

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