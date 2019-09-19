Шахтар – Манчестер Сіті: Соломон поділився враженнями від свого дебютного поєдинку у Лізі чемпіонів

Ізраїльський півзахисник донецького Шахтаря висловився відносно програшу своєї команди у стартовому матчі групового раунду Ліги чемпіонів.

"Це був перший мій поєдинок у Лізі чемпіонів. Для мене величезна честь грати в цьому турнірі. Сьогодні був складний матч проти сильного супротивника.

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Манчестер Сіті – один з найкращих клубів у світі. Дуже шкода, але Шахтар поступився. Тим не менш, ми дивимось з надією у майбутнє", – розповів Соломон офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, ізраїльський хавбек Манор Соломон перейшов у Шахтар з Маккабі Тель-Авіва за 6 млн євро, уклавши з донецькою командою п’ятирічний контракт. Соломон є вихованцем Маккабі з Петах-Тікви. Загалом у чемпіонаті Ізраїлю він провів 67 матчів та забив 8 м’ячів.

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