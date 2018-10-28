Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція передматчевої прес-конференції Хосепа Гвардіоли

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола у ці хвилини дає прес-конференцію перед поєдинком 3 туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19. Пряму трансляцію прес-конференції Гвардіоли дивіться на сайті "Футбол 24".

Завтра Шахтар у Харкові прийме Манчестер Сіті в поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів 2018/19. Матч Шахтар – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00.

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"Футбол 24" пропонує переглянути передматчеву прес-конференцію головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, яка проходить у ці хвилини. Компанію іспанцю склав гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко.

Пізніше з журналістами поспілкується і наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Нагадаємо, після 2 турів Шахтар посідає 3 місце у групі F, набравши 2 очки. У Ман Сіті 3 пункти та 2 позиція, лідирує Ліон (4 очки).

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