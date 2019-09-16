Шахтар – Манчестер Сіті: на матч Ліги чемпіонів продано вже 35 тисяч квитків

Дебютна гра "гірників" у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів викликала чималий ажіотаж у вболівальників.

За два дні до поєдинку донецький Шахтар реалізував вже понад 35 тисяч квитків на матч з Манчестер Сіті, повідомили "гірники" на свої сторінці у Фейсбук. У касах залишається менше 5 тисяч перепусток усіх категорій.

"40 000 господарів проти 11 гостей! Давайте зробимо це разом!", – закликає офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, вже 18 вересня "помаранчево-чорні" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА матчем проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Також у групі з Шахтарем і Манчестер Сіті гратимуть загребське Динамо та Аталанта, кольори якої захищає український півзахисник Руслан Малиновський.

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