Шахтар – Манчестер Сіті: на матч Ліги чемпіонів продано вже 30 тисяч квитків

Дебютна гра "гірників" у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів викликала чималий ажіотаж у вболівальників.

За тиждень до поєдинку донецький Шахтар реалізував вже понад 30 тисяч квитків на матч з Манчестер Сіті, повідомляє офіційний Твіттер "гірників".

У касах залишається ще близько 10 тисяч перепусток усіх категорій.

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Нагадаємо, вже 18 вересня "помаранчево-чорні" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА матчем проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Також у групі з Шахтарем і Манчестер Сіті гратимуть загребське Динамо та Аталанта, кольори якої захищає український півзахисник Руслан Малиновський.

30 000 билетов продано на суперматч #ШахтерМанСити в Харькове!



Ровно за неделю до поединка в продаже остается около 10 000 билетов всех категорий.



Успейте забрать последние билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/sswwwT58Ey — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 11, 2019

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