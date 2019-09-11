Шахтар – Манчестер Сіті: на матч Ліги чемпіонів продано вже 30 тисяч квитків

Дебютна гра "гірників" у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів викликала чималий ажіотаж у вболівальників.
За тиждень до поєдинку донецький Шахтар реалізував вже понад 30 тисяч квитків на матч з Манчестер Сіті, повідомляє офіційний Твіттер "гірників".
У касах залишається ще близько 10 тисяч перепусток усіх категорій.
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Нагадаємо, вже 18 вересня "помаранчево-чорні" стартують у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА матчем проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.
Також у групі з Шахтарем і Манчестер Сіті гратимуть загребське Динамо та Аталанта, кольори якої захищає український півзахисник Руслан Малиновський.
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