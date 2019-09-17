Шахтар – Манчестер Сіті: "містяни" втратили ще двох гравців перед матчем Ліги чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про кадрову ситуацію "містян" напередодні матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Стоунз? Це проблема, і це виклик для нас. Є Фернандінью, є гравці, які готові допомогти. Скаржитись я точно не буду. Це хороша можливість випробувати себе, відчути команду, зібратися. Стоунз і Ляпорт вилетіли. Таке трапляється, без цього ніяк.

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Чому Фоден не прилетів до Харкова? У Філа шлункова інфекція, він не буде доступний. Думаю, в наступному матчі він зможе зіграти.

Чи буде Фернандінью виконувати ту ж саму роль, яку виконував Маскерано в Барселоні? Так, він здатний на це, я розраховую на Фернандінью. Він не грав дуже багато в цьому сезоні, але думаю він зможе зіграти у захисті", – поділився Гвардіола на передматчевій прес-конференції, передає Sport.ua.

Нагадаємо, матч Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18-го вересня, початок гри о 22:00.

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