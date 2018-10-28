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Шахтар – Манчестер Сіті: "гірники" вперше вдома програли англійській команді у єврокубках

24 жовтня 00:28 236 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: "гірники" вперше вдома програли англійській команді у єврокубках
Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 / фото із соцмереж

Шахтар поступився Манчестер Сіті в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті став першою англійською командою, якій вдалося на виїзді обіграти донецький Шахтар у матчах єврокубків. До цього "гірники" на своєму полі здобули 5 перемог та двічі грали внічию з представниками АПЛ, повідомляє Opta.

Манчестер Сіті розгромив Шахтар у матчі Ліги чемпіонів на виїзді, але шанси залишаються

Після цього матчу Ман Сіті набрав 6 очок та очолив турнірну таблицю групи F, у Ліона 5 пунктів. У Шахтаря залишаються 2 бали, як і у Хоффенхайма.

Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті
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