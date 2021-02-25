"Я дуже радий, що ми пройшли в наступний раунд. Пенальті? Це було рішення команди, щоб я пробивав. Я хотів забити, адже це важливо для форварда. Я вдячний тим хлопцям, які б'ють зазвичай пенальті. Вони розуміли мою ситуацію.

Шахтар – Маккабі Т-А – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Для мене це був справді важливий гол. Присвячую його персоналу клубу, який завжди мене підтримував і працював багато. Особисто для мене місяць видався важким. У Маккабі були свої моменти, вони могли забивати. У наступних зустрічах потрібно діяти краще, проаналізувати помилки та переглянути всі епізоди", – сказав Мораєс в ефірі "Футбол 1".

До слова, у Жуніора була затяжна безгольова серія. Востаннє бразильський українець вражав ворота суперника 8 листопада у матчі з Динамо.

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