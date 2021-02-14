"Ізраїльтяни дуже стежать за Шахтарем, адже там грає Манор Соломон. Але не тільки з цієї причини. Шахтар – команда, яка добре виступає в Лізі чемпіонів в останні роки. В Ізраїлі дуже люблять футбол і стежать за такою командою. А особливо, коли в ній грає Соломон.

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Він дуже хороший і професіональний хлопець, талановитий і хороший з м'ячем. Футбол зараз дуже організований і потрібні такі футболісти, як Манор, щоб обійти такий захист.

Він дуже розумний футболіст і йому тільки 21. У нього велике майбутнє. Я вважаю, що він допоможе Шахтарю. Вважаю, що він повинен більше грати, але це лише моя думка.

У Шахтаря більше шансів, у них якісні гравці. Але Маккабі зараз дуже організована команда. У донеччан є перевага через таких гравців як Соломон. У Маккабі він був би зіркою, а в Шахтарі сидить на лавці. Ось і різниця", – сказав Грант у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Шахтар позмагається з Маккабі Тель-Авів в рамках 1/16 фіналу ЛЄ, перша зустріч суперників відбудеться вже 18 лютого, початок о 22:00.

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