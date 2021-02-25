"Нашою головною ціллю на гру був прохід у наступний раунд. Друга мета – не пропустити. Третя – перемогти. Ми все виконали. Хотілось би більш естетичного футболу. Це, можливо, не вдалося.

Ми прагнули забити швидкий гол і далі контролювати гру. Шахтар добре провів перші 25 хвилин, виконав план, єдиний мінус – не забили. Маккабі почав ризикувати, але ми добре відпрацювали в обороні. В атаці вийшло не все. Якщо оцінювати результат за підсумками двоматчевої дуелі – команда відпрацювала на 10 балів. Якщо відштовхуватися від естетики – 7 балів.

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Зараз футбол дуже складний. У цьому сезоні дуже багато труднощів, пов’язаних з коронавірусом. Ми граємо в трьох турнірах. Ротація необхідна, тому я зробив заміни в перерві. Ті, хто сьогодні вийшли з лави запасних, підсилили гру. А ще ми поберегли кількох футболістів. Потрібно стратегічно працювати, думати на перспективу.

Я не скаржуся на умови, але правда в тому, що в Тель-Авіві ми відчували поле, воно було в кращих кондиціях. Тому нам було легше будувати гру. Тут поле не може бути оптимальним через погодні умови. Є об’єктивні причини. При цьому ми забили найбільше голів в УПЛ, ми забивали Реалу на виїзді та вдома. Я думаю, що баланс забитих і пропущених голів у нас зберігається.

Не треба забувати про ДНК Шахтаря. Ми завершуємо атаки в штрафному майданчику, ми ніколи не б’ємо здалеку. Здебільшого нам це вдається завдяки технічним футболістам, але деколи виникають труднощі. Найголовніше, що ми в наступному раунді. Ми можемо грати краще. Будемо прогресувати, будемо працювати над побудовою атак і завершенням, – відповів Каштру на питання "Футбол 24".

Чесно кажучи, я навіть не вивчав потенційних суперників. Після матчу обговорювали нашу гру, а не інші команди. Наша команда готова грати проти будь-якого суперника, грати на будь-якому стадіоні. У мене немає жодних преференцій.

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Не знаю, коли Степаненко буде грати, чи навіть тренуватися. Поки що нічого не ясно. Хочу відзначити, що Майкон дуже добре працює на позиції "шістки". Але зрозуміло, що Степаненко – це особливий футболіст для Шахтаря. Він заряджає команду, мотивує партнерів.

Фантастика, що стадіон знову наповнений емоціями! Дуже радісно, коли вболівальники женуть твою команду в атаку. Хочу привітати гравців з позитивним результатом, а також вболівальників, які залишаються з нами, які завжди підтримують нас. Ми це цінуємо", – поділився Каштру на післяматчевій прес-конференції.

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