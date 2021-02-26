Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння української та ізраїльської команд у матчі-відповіді 1/16 фіналу другого за силою євротурніру.

Найкориснішим гравцем "помаранчево-чорних" у поєдинку проти ізраїльської команди за оцінками InStat став захисник "гірників" Додо, повідомляє видання Zbirna.com.

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В активі бразильця за 90 хвилин 81 ТТД з браком 11%, він виграв шість єдиноборств, здійснив 11 відборів, перехоплень і підбирань, завдав один удар по воротах, виконав дві гострі передачі, а точність всіх його пасів склала 92%. Загалом, рейтинг ефективності його гри склав 320 балів.

До трійки найкращих гравців Шахтаря увійшли також Тете (316 балів) і Майкон (312 балів).

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "гірники" мінімально здолали Маккабі Тель-Авів 1:0 і за сумою двох матчів вийшли у наступний раунд змагань.

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