Шахтар продовжує закликати вболівальників підтримати команду на матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Шахтар готується до важливого поєдинку проти Маккабі Тель-Авів не тільки на тренуваннях, але й ефектно заохочуючи вболівальників підтримати команду на НСК Олімпійський.

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У своєму твіттері "гірники" опублікували промо матчу, яке відтворюється на ТРЦ Gulliver. Загальна площа цієї афіші становить вражаючі 300 квадратних метрів.

Нагадаємо, Шахтар у першій зустрічі в Ізраїлі обіграв Маккабі з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Києві, початок о 19:55.

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