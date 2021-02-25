"На стороні Шахтаря більший досвід виступів у єврокубках, а це серйозний плюс у психологічному плані. Перший матч в Ізраїлі показав, що команда Луїша Каштру набагато перевершує свого суперника, причому, за всіма параметрами гри.

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Якщо у внутрішніх змаганнях бразильців Шахтаря потрібно налаштовувати по-особливому, то в єврокубках вони набагато відповідальніше ставляться до ігор. Не знаю, що має статися, щоб "гірники" розгубили свою перевагу. Думаю, рахунок буде таким же, як і тижнем раніше в Тель-Авіві", – поділився Яксманицький у коментарі Команда№1.

Зазначимо, матч-відповідь Шахтар – Маккабі Т-А відбудеться сьогодні, 25 лютого, початок о 19:55.

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