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Шахтар – Львів: "гірники" прибули в Харків без Кривцова, Марлоса та Бутка

20:29 1438 Читать на русском
Шахтар – Львів: "гірники" прибули в Харків без Кривцова, Марлоса та Бутка
Шахтар прибув до Харкова на матч проти Львова

Наставник "гірників" Паулу Фонсека взяв на поєдинок проти Львова 19 футболістів.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Олег Данченко, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Майкон, Тайсон, Сергій Болбат, Алан Патрік, Дентінью, Михайло Мудрик, Андрій Тотовицький, Веллінгтон Нем;

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.

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До слова, матч пропускатиме захисник Сергій Кривцов, який зазнав ушкодження у розташуванні збірної України.

Півзахисник Марлос також не зможе допомогти своїй команді. Богдан Бутко відновлюється від пошкодження й досі тренується в індивідуальному порядку.

Україна16 тур

Шахтар - Львів: П'ятниця 23 листопада 2018

Шахтар
до матчу
20
год
:
32
хв
Львів
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Головне Сергій Кривцов Сергій Кривцов Богдан Бутко Богдан Бутко Марлос Марлос Шахтар Шахтар Шахтар - Львів
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