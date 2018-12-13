Шахтар – Ліон: УЄФА відкрив провадження проти донеччан через поведінку вболівальників

УЄФА відкрив провадження проти донеччан через поведінку вболівальників

Донецький клуб отримає покарання від УЄФА через поведінку вболівальників на матчі Ліги чемпіонів проти Ліона.

УЄФА на офіційному сайті оголосив про відкриття провадження проти Шахтаря через поведінку вболівальників під час матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти Ліона.

"Шахтар, вам тут не раді" – вболівальники вивісили банер на матчі з Ліоном

Глядачі, які зібрались на НСК Олімпійський, використовували піротехнічні засоби та кидали сторонні предмети на футбольне поле (зокрема, файєри). Дисциплінарний-комітет УЄФА розгляне дисциплінарну справу 21 лютого 2019 року.

Зазначимо, під час виконання гімну Ліги Чемпіонів на поле стадіону полетіли петарди. Початок матчу було відкладено на кілька хвилин. Головний арбітр дав свисток про початок гри, коли дим розвіявся. Також вболівальники вивісили банер з написом "Шахтар, вам тут не раді".

Нагадаємо, "гірники" розписали нічию з Ліоном і вилетіли у Лігу Європи.

"Рівень Шахтаря розчарував". Французькі ЗМІ обожнюють Фекіра за успіх Ліона в засніженому Києві та оцінюють нашу команду