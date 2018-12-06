Шахтар – Ліон: "ткачі" не будуть проводити передматчеве тренування на НСК Олімпійський

Шахтар – Ліон: "ткачі" не будуть проведити передмачеве тренування на НСК Олімпійський

Ліон не буде випробовувати газон головної арени України напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас у Twitter повідомив, що французи проведуть передматчеве тренування вдома.

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"Регламентоване перед Шахтарем тренування Ліон проведе удома. Відтак поле Олімпійського у вівторок відпочиватиме. А от юнацька команда "гірників" свій поєдинок запланувала провести на комплексі Баннікова", – написав журналіст.

Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 12 грудня о 22:00 за київським часом. Раніше УЄФА заборонив проведення матчу в Харкові через дію в області воєнного стану. В підсумку поєдинок перенесли у Київ на НСК Олімпійський.

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