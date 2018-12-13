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Шахтар – Ліон: Тете здійснив найбільше відборів в Лізі чемпіонів

12:31 536 Читать на русском
Шахтар – Ліон: Тете здійснив найбільше відборів в Лізі чемпіонів
Кенні Тете у матчі проти Шахтаря / Фото: УЄФА

Захисник Ліона Кенні Тете у матчі 6 туру проти Шахтаря здійснив 11 відборів, встановивши рекорд поточного сезону Ліги чемпіонів.

У матчі 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар та Ліон розписали нічию.

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Захисник "ткачів" Кенні Тете у цьому поєдинку здійснив 11 відборів. Це рекорд Ліги чемпіонів сезону 2018/19, повідомляє WhoScored.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Ліон
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Теги
Ліга чемпіонів Ліон Ліон Шахтар - Ліон Кенні Тете Кенні Тете
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