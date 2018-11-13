Шахтар – Ліон: розпочався продаж квитків на матч

Донецький Шахтар розпочав продаж квитків на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона, який відбудеться 12 грудня на ОСК Металіст.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про початок продажу квитків на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіка з Ліона. Поєдинок відбудеться 12 грудня о 22:00 за київським часом.

Кілька основних гравців Шахтаря займаються за індивідуальною програмою

Мінімальна вартість квитка – 100 грн.

Придбати їх можна:



– у касах стадіону (щодня з 10:00 до 19:00);

– на офіційному сайті Шахтаря;

– у мобільному додатку Shakhtar Tickets.

– на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно та взяти із собою);

– у роздрібній торговельній мережі Харкова.

Шахтар після 4 турів має 2 очки і займає останню 4 сходинку в групі F.

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