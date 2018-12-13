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Шахтар – Ліон: поліція затримала 27 осіб біля Олімпійського за провокацію

12 грудня 22:52 400 Читать на русском
Шахтар – Ліон: поліція затримала 27 осіб біля Олімпійського за провокацію
Шахтар – Ліон: поліція затримала 27 осіб біля Олімпійського за провокацію / Поліція Києва

Перед матчем Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном поліція затримала групу молодиків, яка провокувала правоохоронні органи.

Як повідомляє сайт національної поліції у Києві, інцедент трапився біля станції метро Олімпійська. Група молодиків нецензурно висловлювалась на адресу правоохоронців, кидалась снігом, намагалась вдарити піший патруль та розгойдувала турнікети.

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На зауваження поліцейських особи не реагували, тому були затримані правоохоронцями та доправлені у територіальне управління поліції. Загалом було затримано 27 осіб.

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Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном розпочався о 22:00. Цей поєдинок вирішить долі "гірників" у єврокубках цього сезону.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Ліон
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