Шахтар – Ліон: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відповів на запитання журналістів після нічиєї в матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти Ліона.

Чи вплинуло на Шахтар те, що на початку матчу вболівальники Динамо вивісили неприємний банер і кидали фаєри? Я хочу говорити про те, що на стадіоні були 39 тисяч глядачів. Прийшли не лише вболівальники Шахтаря, а й прихильники інших клубів. Вони нас палко підтримували, нам було дуже приємно. Найголовніше, що стільки людей прийшли на матч, хоча ми грали не в рідному місті. Саме це потрібно цінувати, про це говорити. Я дуже вдячний за підтримку.

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Які позиції хочу підсилити в зимове міжсезоння? Ця ситуація вже обговорюється з адміністрацією клубу. Я склав список гравців, які нам потрібні. Зараз не бачу сенсу розкривати карти та говорити про позиції, які плануємо підсилити. Ми вже давно ведемо діалог з адміністрацією на цю тему.

Заміна Хочолави на Бутка? Я вирішив прийняти таке рішення і вважаю, що воно правильне. Навіть гол – це наслідок індивідуальних дій Фекіра. З переходом Матвієнка в центр захисту ми почали грати краще.

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Ми дуже щасливі грати в Харкові, вже звикли до міста і стадіону. Там на наші ігри ходять багато людей, нам там комфортно. Матчі в Києві? Чому б ні. Сьогоднішня зустріч показала, що у нас тут також є підтримка. Не надто багато людей забажали б прийти на футбол в таку погоду, але цей поєдинок зібрав чимало вболівальників.

Матч сьогодні не можна назвати переможним для Шахтаря. Нічийна гра – результат справедливий. Ми намагалися грати на рівних. Нам вдавалося відповідати Ліону, поки суперник не зрівняв рахунок. Шахтар не був далеким від того, щоб вперше в історії двічі поспіль вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Однак завдяки індивідуальній майстерності Ліон зрівняв рахунок. Підсумок цілком справедливий.

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Ліга Європи серйозно змінилася за останні 10 років. Подивіться, які команди зараз там виступають. Було б неправильно говорити, що Шахтар має обов'язково вигравати цей турнір. Ми будемо намагатися пройти якнайдалі.