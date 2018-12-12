Шахтар – Ліон: перемога принесе "гірникам" 12 млн євро

У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон на карті не лише путівка в плей-офф турніру, а і вагомий фінансовий бонус.

Шахтар повинен бути надмотивованим у матчі проти Ліона, адже вирішується доля не лише виходу з групи.

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За схемою розподілу прибутку в Лізі чемпіонів-2018/19, за вихід в 1/8 фіналу клуби отримають від УЄФА фінансовий бонус у розмірі 9,5 млн євро. Також кожна перемога на даному етапі приносить 2,7 млн євро, повідомляє terrikon.

Сумарно за перемогу в матчі 6-го туру групового етапу ЛЧ над Ліоном Шахтар може отримати близько 12,2 млн євро.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться сьогодні, 12 грудня, початок о 22:00.

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