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Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція передматчевої прес-конференції Паулу Фонсеки

18:25 483 Читать на русском
Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція передматчевої прес-конференції Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека у ці хвилини проводить прес-конференцію перед поєдинком 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліона.

О 18:30 у Києві розпочнеться прес-конференція головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки, присвячена поєдинку 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліона. Компанію наставнику складе хавбек "гірників" Тарас Степаненко.

Шахтар – Ліон: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, матч Ліон – Шахтар відбудеться на НСК Олімпійський завтра, 12 грудня. Початок о 22:00. Поєдинок повинен був відбутись у Харкові на ОСК Металіст, проте УЄФА вирішив перенести матч до Києва через введення в частині України воєнного стану.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
23
год
:
32
хв
Ліон
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