Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція передматчевої прес-конференції Паулу Фонсеки

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека у ці хвилини проводить прес-конференцію перед поєдинком 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліона.

О 18:30 у Києві розпочнеться прес-конференція головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки, присвячена поєдинку 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліона. Компанію наставнику складе хавбек "гірників" Тарас Степаненко.

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Нагадаємо, матч Ліон – Шахтар відбудеться на НСК Олімпійський завтра, 12 грудня. Початок о 22:00. Поєдинок повинен був відбутись у Харкові на ОСК Металіст, проте УЄФА вирішив перенести матч до Києва через введення в частині України воєнного стану.

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