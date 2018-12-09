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Шахтар – Ліон: на матч у Києві вже продано 20 тисяч квитків

15:35 532 Читать на русском
Шахтар – Ліон: на матч у Києві вже продано 20 тисяч квитків
Шахтар – Ліон / ФК Шахтар

Стало відомо, скільки квитків продано на матч між Шахтарем та Ліоном у Лізі чемпіонів.

Шахтар у своєму твіттері повідомив, що продав вже 20 тисяч квитків на матч проти Ліона у Києві. Зауважимо, що НСК Олімпійський вміщує 70,5 тисяч вболівальників.

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Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном відбудеться у Києві на НСК Олімпійському. Команди зіграють у середу, 12 грудня. Час початку матчу – 22:00.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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до матчу
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4
год
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Ліон
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