Шахтар – Ліон: на матч у Києві вже продано 20 тисяч квитків

Стало відомо, скільки квитків продано на матч між Шахтарем та Ліоном у Лізі чемпіонів.

Шахтар у своєму твіттері повідомив, що продав вже 20 тисяч квитків на матч проти Ліона у Києві. Зауважимо, що НСК Олімпійський вміщує 70,5 тисяч вболівальників.

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Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном відбудеться у Києві на НСК Олімпійському. Команди зіграють у середу, 12 грудня. Час початку матчу – 22:00.

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