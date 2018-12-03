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Шахтар – Ліон: матч зіграють у Львові або Києві

18:23 148 Читать на русском
Шахтар – Ліон: матч зіграють у Львові або Києві
Шахтар – Ліон / ФК Шахтар

Остаточно не відомо, де відбудеться матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном. Це може бути Львів або Київ.

Як повідомляє телеканал "Футбол 1", матч, ймовірно, зіграють у столиці України. Зауважимо, що гра між Шахтарем та Ліоном відбудеться 12 грудня, а вже на наступний день Динамо прийматиме Яблонєц на НСК Олімпійському.

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Виконувач обов’язків Арени Львів Юрій Майборода у коментарі Tribuna.com повідомив, що матч, швидше за все, проведуть у Львові.

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"Чекаю на дзвінок від генерального директора Донбас Арени. Він мені сказав, що все повинно було визначитися в п'ятницю, тепер кажуть, що сьогодні. Здається, що гратимуть. Тільки офіційного рішення немає. Ми ж повинні отримати офіційні звернення", – сказав Майборода.

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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Теги
Шахтар Шахтар Арена Львів Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон
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