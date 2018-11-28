Шахтар – Ліон: Гвардіола назвав головну зброю французької команди

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічию "містян" в матчі проти Ліона (2:2).

"Ми щасливі, що нам вдалось достроково здобути путівку у плей-офф Ліги чемпіонів. Ліон – одна з найскладніших команд, якій я коли-небудь протистояв у своїй тренерській кар'єрі.

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Фізично французи дуже сильні, а контратаки Ліона – це щось неймовірне. Ми правильно відреагували на власні пропущені голи. Ліга чемпіонів – надскладний турнір. Чимало прекрасних команд залишиться за бортом змагань, але Манчестер Сіті вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це було наше першочергове завдання і ми його успішно виконали", – цитує Гвардіолу прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Хоффенхаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона, який відбудеться 12 грудня в Україні.

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