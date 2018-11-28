toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ

Шахтар – Ліон: Гвардіола назвав головну зброю французької команди

17:08 855 Читать на русском
Шахтар – Ліон: Гвардіола назвав головну зброю французької команди
Хосеп Гвардіола / AFP

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нічию "містян" в матчі проти Ліона (2:2).

"Ми щасливі, що нам вдалось достроково здобути путівку у плей-офф Ліги чемпіонів. Ліон – одна з найскладніших команд, якій я коли-небудь протистояв у своїй тренерській кар'єрі.

Гвардіола пригрозив журналістові кулаком через питання про Моурінью

Фізично французи дуже сильні, а контратаки Ліона – це щось неймовірне. Ми правильно відреагували на власні пропущені голи. Ліга чемпіонів – надскладний турнір. Чимало прекрасних команд залишиться за бортом змагань, але Манчестер Сіті вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це було наше першочергове завдання і ми його успішно виконали", – цитує Гвардіолу прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Хоффенхаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона, який відбудеться 12 грудня в Україні.

Зінченко проти Ліона: помилки в обороні, погані оцінки англійських ЗМІ та критика Гвардіоли через довіру українцю

Ліга чемпіонів6 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
14
дн
:
3
год
:
59
хв
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліон Ліон Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ліон - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
59
хв
Парі Сен-Жермен
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук