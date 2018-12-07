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Шахтар – Ліон: "гірники" запустили рекламу в київському метро

16:14 161 Читать на русском
Шахтар – Ліон: "гірники" запустили рекламу в київському метро
Реклама матчу Шахтар – Ліон у київському метро / Facebook

Донецький Шахтар рекламує матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона в київському метро.

У київському метро на екранах можна побачити рекламу матчу 6 туру групи F між Шахтарем та Ліоном. "Гірники" назвали поєдинок "Більше, ніж фінал".

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Нагадаємо, через запровадження воєнного стану в Харкові УЄФА перенесло зустріч до Києва на НСК Олімпійський. Наступного дня на цій же арені відбудеться матч Ліги Європи Динамо – Яблонец.

Шахтар зіграє з Ліоном 12 грудня о 22:00 за київським часом. Продаж квитків стартував 6 грудня.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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Ліон
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