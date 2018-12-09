Шахтар – Ліон: "гірники" запустили грандіозне промо на одному з торгівельних центрів Києва

Шахтар активно працює з вболівальниками у Києві перед матчем 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліона.

Цього разу "гірники" розмістили промо матчу на всій стіні одного з набільших торгівельних центрів Києва. Реклама виглядає дійсно грандіозною. На стіні висвічується інформація про дату та час матчу, а також заклик підтримати команду.

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Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном відбудеться у середу, 12 грудня. Матч було перенесено у Київ, на НСК Олімпійский, через військовй стан у Харкові. Час початку матчу – 22:00.

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