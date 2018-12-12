Шахтар – Ліон: "гірники" підготували НСК Олімпійський до гри, розклеївши по стадіону свої емблеми

Шахтар показав, як підготував НСК Олімпійський до матчу проти Ліона.

Шахтар на своєму акаунті у Твіттері опублікував фотографії з підтрибунних приміщень НСК Олімпійського. На світлинах показані різні кімнати, коридори та кабінети, де розклеєні емблеми "гірників" та Ліги Чемпіонів.

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Нагадаємо, Шахтар зіграє вирішальний матч у Лізі чемпіонів проти Ліона сьогодні, 12 грудня, на НСК Олімпійському. Поєдинок повинен розпочатись о 22:00.

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Зауважимо, що вже на наступний день на головному стадіоні країни свій матч у Лізі Європи проти Яблонця зіграє київське Динамо.