toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ

Шахтар – Ліон: "гірники" підготували НСК Олімпійський до гри, розклеївши по стадіону свої емблеми

19:07 299 Читать на русском
Шахтар – Ліон: "гірники" підготували НСК Олімпійський до гри, розклеївши по стадіону свої емблеми
Шахтар – Ліон: "гірники" підготували НСК Олімпійський до гри, розклеївши по стадіону свої емблеми

Шахтар показав, як підготував НСК Олімпійський до матчу проти Ліона.

Шахтар на своєму акаунті у Твіттері опублікував фотографії з підтрибунних приміщень НСК Олімпійського. На світлинах показані різні кімнати, коридори та кабінети, де розклеєні емблеми "гірників" та Ліги Чемпіонів.

Хацкевич сподівається, що на Динамо прийде більше вболівальників, ніж на Шахтар

Нагадаємо, Шахтар зіграє вирішальний матч у Лізі чемпіонів проти Ліона сьогодні, 12 грудня, на НСК Олімпійському. Поєдинок повинен розпочатись о 22:00.

Шахтар – Ліон: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Зауважимо, що вже на наступний день на головному стадіоні країни свій матч у Лізі Європи проти Яблонця зіграє київське Динамо.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
2
год
:
23
хв
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів НСК Олімпійський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Шахтар
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук