Шахтар – Ліон: французька команда прилетіла до Києва

Французький Ліон прибув до столиці України на поєдинок Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Гравці французького Ліона на чолі з тренерським штабом та персоналом прибули до Києва.

В польоті команда провела близько трьох годин.

Шахтар – Ліон: став відомий список гравців французького гранда, які полетіли до Києва – один з лідерів відсутній

Наставник французького клубу Бруно Женезіо привіз на вирішальний бій Шахтарем за путівку в плей-офф ЛЧ 20 гравців.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу ЛЧ Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня на НСК Олімпійський, початок о 22:00.