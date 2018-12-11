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Шахтар – Ліон: французька команда прилетіла до Києва

18:17 367 Читать на русском
Шахтар – Ліон: французька команда прилетіла до Києва
Шахтар – Ліон: французька команда прилетіла до Києва

Французький Ліон прибув до столиці України на поєдинок Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Гравці французького Ліона на чолі з тренерським штабом та персоналом прибули до Києва.

В польоті команда провела близько трьох годин.

Шахтар – Ліон: став відомий список гравців французького гранда, які полетіли до Києва – один з лідерів відсутній

Наставник французького клубу Бруно Женезіо привіз на вирішальний бій Шахтарем за путівку в плей-офф ЛЧ 20 гравців.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу ЛЧ Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня на НСК Олімпійський, початок о 22:00.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
23
год
:
31
хв
Ліон
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