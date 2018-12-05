Шахтар – Ліон: Фонсека закликав вболівальників підтримати команду

Головний тренер "гірників" Паулу Фонсека звернувся до вболівальників та пообіцяв, що Шахтар докладе усіх зусиль, аби повернути Лігу чемпіонів у Харків наступного року.

"У поєдинках із Хоффенхаймом та Манчестер Сіті ми мали фантастичну підтримку на ОСК Металіст.

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Шкодуємо, що матч перенесено. Це незручність для тих наших уболівальників, які планували відвідати гру в Харкові. Однак ми докладемо максимальних зусиль, аби Ліга чемпіонів повернулася на ОСК Металіст наступного року. Сподіваємось на вашу підтримку в Києві!", – цитує португальця прес-служба "гірників".

Матч 6-го туру ЛЧ між Шахтарем та Ліоном відбудеться 12 грудня, у Києві на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, УЄФА заборонив проводити матчі Ліги чемпіонів у Харкові через впровадження в Україні воєнного стану.

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