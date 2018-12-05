toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АНДРІЙ ЛУНІН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ ШАХТАР - ЛІОН

Шахтар – Ліон: Фонсека закликав вболівальників підтримати команду

18:37 23 Читать на русском
Шахтар – Ліон: Фонсека закликав вболівальників підтримати команду
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер "гірників" Паулу Фонсека звернувся до вболівальників та пообіцяв, що Шахтар докладе усіх зусиль, аби повернути Лігу чемпіонів у Харків наступного року.

"У поєдинках із Хоффенхаймом та Манчестер Сіті ми мали фантастичну підтримку на ОСК Металіст.

Шахтар – Ліон: Палкін подякував Суркісу за можливість зіграти на НСК Олімпійський

Шкодуємо, що матч перенесено. Це незручність для тих наших уболівальників, які планували відвідати гру в Харкові. Однак ми докладемо максимальних зусиль, аби Ліга чемпіонів повернулася на ОСК Металіст наступного року. Сподіваємось на вашу підтримку в Києві!", – цитує португальця прес-служба "гірників".

Матч 6-го туру ЛЧ між Шахтарем та Ліоном відбудеться 12 грудня, у Києві на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, УЄФА заборонив проводити матчі Ліги чемпіонів у Харкові через впровадження в Україні воєнного стану.

Шахтар зіграє з Ліоном на Олімпійському: чому так сталося, хто винен, чи був інший вихід

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
7
дн
:
3
год
:
11
хв
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар - Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву
    Італія — 09:231175 Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву
3
год
:
11
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук