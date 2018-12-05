Шахтар – Ліон: донеччани віддадуть центральні сектори НСК Олімпійський тим, хто придбав квитки в Харкові

Донецький Шахтар дозволить вболівальникам, які придбали квитки на матч проти Ліона на ОСК Металіст, займати місця в центральних секторах на НСК Олімпійський.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про можливість для вболівальників, які придбали квитки на матч у Харкові, і хочуть потрапити на НСК Олімпійський, зможуть пройти у центральні сектори стадіону.

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Бронь гарантує донецький клуб. Нагадаємо, матч перенесли у Київ через запровадження воєнного стану в Харкові. Поєдинок відбудеться 12 грудня о 22:00 за київським часом.

Шахтар після 5 турів займає 3 сходинку в турнірній таблиці групи F та має 5 очок.

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