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Шахтар – Ліон: донеччани віддадуть центральні сектори НСК Олімпійський тим, хто придбав квитки в Харкові

12:26 351 Читать на русском
Шахтар – Ліон: донеччани віддадуть центральні сектори НСК Олімпійський тим, хто придбав квитки в Харкові
НСК Олімпійський / соцмережі

Донецький Шахтар дозволить вболівальникам, які придбали квитки на матч проти Ліона на ОСК Металіст, займати місця в центральних секторах на НСК Олімпійський.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про можливість для вболівальників, які придбали квитки на матч у Харкові, і хочуть потрапити на НСК Олімпійський, зможуть пройти у центральні сектори стадіону.

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Бронь гарантує донецький клуб. Нагадаємо, матч перенесли у Київ через запровадження воєнного стану в Харкові. Поєдинок відбудеться 12 грудня о 22:00 за київським часом.

Шахтар після 5 турів займає 3 сходинку в турнірній таблиці групи F та має 5 очок.

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
7
дн
:
6
год
:
35
хв
Ліон
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Манчестер Юнайтед
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