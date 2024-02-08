Шахтар розійшовся миром із польською Лехією в останньому контрольному матчі на зимових зборах. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Лехія на "Футбол 24".

Товариський матч 8 лютого 2024

Шахтар – Лехія – 1:1

Голи: Зубков, 65 – Сезонєнко, 78

Команди провели досить цікавий перший тайм з перевагою Шахтаря, але голів до перерви так і не забивали. Хіба що можна пригадати скасований гол Сікана через офсайд.

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У другому таймі Лехія могла забити з центра поля – Різнику пощастило, що м'яч опустився на сітку воріт за поперечкою. Зубков же вивів Шахтар вперед, увірвавшись у штрафний та пробивши у дальній кут. Поляки відігрались на 78-й хвилині – Сезонєнко заніс м'яч у ворота Різника.