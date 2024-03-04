"Коли ти ведеш у такій тяжкій грі 2:1 і маєш на гравця більше, то мені було дуже цікаво побачити, як моя команда реагуватиме на таку ситуацію. І вони зреагували ідеально. За винятком моменту, де ми пропустили гол, коли суперник має на гравця менше. Добре, ми тоді мали перевагу у два м’ячі, може, команда була десь необережна, та цього не повинно було статися.

Скандальний гол у відеоогляді матчу Шахтар – Кривбас – 5:2

Я сказав своїй команді, що ми не повинні пропускати, коли в нас на полі на гравця більше. Проте ми діяли дуже добре в більшості, що, можу сказати, не так просто: ви можете побачити у багатьох матчах внутрішнього та міжнародного рівня, що переграти команду, в якій на одного гравця менше, не дуже легко, бо суперник робить більше, він поспішає, але ми це зробили. Ми все робили логічно, були терпеливі, зіграли ідеально, випустили наших хороших футболістів, які можуть ухвалювати рішення у відповідних ситуаціях.

Єдине, на що я можу зараз скаржитися, так це те, що моя команда не забила більше голів. І це те, що ми повинні винести з цієї гри – не пропускати в більшості і більше забивати, коли ми граємо в більшості так добре, як сьогодні. Тому загалом – великі компліменти моїй команді. Це заслужена перемога, заробили три очки, ідеально зреагували, а тепер продовжуємо рухатися до наступної гри", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар зі скандалом розбив Кривбас, не пустивши його на вершину – ганебний "фейр-плей", сім голів і пряма червона