Шахтар програв Колосу в матчі 25-го туру УПЛ, який відбувся 19 квітня 2025 року. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Колос в цій новині на "Футбол 24".

Колос шокував Шахтар у першому таймі – Ррапая пробив у ближній кут з-за меж штрафного, заставши зненацька Фесюна. А ближче до кінця першого тайму Цуріков підрізав головою м'яч після навісу Велетня – 0:2! Марлон перед перервою встиг один м'яч відіграти, ударом "ножицями" скоротивши відставання.

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У другій половині Шахтар зрівняв рахунок, але арбітр після ретельної перевірки епізоду на VAR не зарахував взяття воріт після удару Артема Бондаренка. Все через офсайд Марлона Гомеса, який якраз і скинув м'яч під удар хавбеку Шахтаря. Кевін не реалізував вихід віч-на-віч, за що Колос покарав суперника: Алефіренко прорвався правим флангом до штрафного та віддав у центр, де чомусь ніхто не тримав Велетня. Владислав розстріляв ворота Шахтаря.

У компенсований час "гірники" відквитали один м'яч, Кевін реалізував пенальті за курйозний фол Пахолюка проти Траоре. Воротар Колоса випустив м'яч з рук та збив буркінійця, намагаючись повернути снаряд. Здавалось, у Шахтаря знову є шанси, але Колос добив суперника – Велетень прорвався лівим флангом у штрафний і так само знайшов пасом вільного Болівара в центрі – 2:4!