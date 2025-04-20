З'явилася інфомація, чому відеоасистенти головного арбітра досить довгий час перевіряли епізод з голом Бондаренка.

На 59-й хвилині гри 25-го туру УПЛ між Шахтарем та Колосом, хавбек "гірників" Артем Бондаренко відзначився забитим м'ячем. Проте після перевірки голу за допомогою VAR, яка тривала майже 10 хвилин, взяття воріт не зарахували.

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Це було повʼязано з тим, що позицію півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса перевіряли у порівнянні одразу з трьома гравцями Колоса, а розмальовка кожної лінії займає близько трьох хвилин, повідомляє УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно поступився Колосу (2:4) та збільшив відставання від лідера чемпіонату – Динамо, до 10-ти очок. "Гірники" посідають третє місце у турнірній таблиці УПЛ, Колос – 10-й.

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