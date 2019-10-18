Шахтар – Колос: тренера гостей Костишина дискваліфікували

Головний тренер Колоса Руслан Костишин був відсутнім у технічній зоні своєї команди у матчі проти чемпіона України.

Наставник Колоса Руслан Костишин під час матчу проти донецького Шахтаря був відсутнім на тренерському містку своєї команди.

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Такі санкції до тренера гостей застосували через 4 жовті картки. Хоча сам наставник раніше заявляв, що такого правила немає в регламенті УПЛ.

Нагадаємо, донецький Шахтар у Харкові на ОСК Металіст приймає Колос з Ковалівки. Чемпіон України після 10 турів посідає першу сходинку чемпіонату України з 30-ма очками, Колос з 14-ма балами йде шостим.

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