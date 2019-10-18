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ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Шахтар – Колос: тренера гостей Костишина дискваліфікували

19:49 1698 Читать на русском
Шахтар – Колос: тренера гостей Костишина дискваліфікували
Руслан Костишин / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Колоса Руслан Костишин був відсутнім у технічній зоні своєї команди у матчі проти чемпіона України.

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

Наставник Колоса Руслан Костишин під час матчу проти донецького Шахтаря був відсутнім на тренерському містку своєї команди.

Шахтар зацікавлений у постійній співпраці з португальським футболістом-дієтологом

Такі санкції до тренера гостей застосували через 4 жовті картки. Хоча сам наставник раніше заявляв, що такого правила немає в регламенті УПЛ.

Нагадаємо, донецький Шахтар у Харкові на ОСК Металіст приймає Колос з Ковалівки. Чемпіон України після 10 турів посідає першу сходинку чемпіонату України з 30-ма очками, Колос з 14-ма балами йде шостим.

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Шахтар Шахтар Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин Шахтар - Колос
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