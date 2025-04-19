Шахтар прийматиме Колос у матчі 25-го туру УПЛ 2024/25. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар та Колос зіграють сьогодні, 19 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

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Шахтар наразі перебуває на третьому місці з 53 очками, а Колос розташувався на 11 сходинці з 24 балами.

Стартові склади:

Шахтар: Фесюн, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педріньйо, Кевін, Егіналду.

Колос: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Сухар, Краснічі, Гагно, Ррапай, Велетень, Сидоров, Третьяков.

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