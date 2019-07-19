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Шахтар – Колос: онлайн-трансляція контрольного матчу

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Шахтар – Колос: онлайн-трансляція контрольного матчу
Шахтар – Колос: онлайн-трансляція матчу 19.07.2019

Шахтар та Колос зустрічаються у товариському матчі. Посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Колос розпочнеться о 18:00. Цей поєдинок стане для "гірників" першим після повернення з тренувальних зборів у Австрії, де підопічні Луїша Каштру провели 5 спарингів, 3 з яких закінчились перемогою донеччан, один нічиєю та ще один поразкою.

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Пряма онлайн-відеотрансляція звітного поєдинку проти Колоса доступна на офіційному сайті Шахтаря.

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