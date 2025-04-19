"У чому секрет успіху Руслана Костишина в матчах із Шахтарем? У налаштуванні команди, в командній роботі. Тому що з приходом завжди говорилося за єдність, за команду, за те, щоб працювати командою, не поодинці. Це говориться кожен день. Це вбивається в розум – і вони ментально міняються.

Пушіч звинуватив арбітра у сенсаційній поразці Шахтаря: "Ви забрали в нас чистий гол"

Як сьогодні налаштовували команду? Я дав слово Сергію Саничу Простімкіну (адміністратор Колоса – прим.), він казав мотиваційну промову. Щось схоже, як Артета комусь там давав. Спрацювало. Чому Колос майже не атакував у першій половині першого тайму? Щось я не зрозумів. Ми ж у 1-му таймі 2 голи забили.

15 хвилин, так. Навіть не 15 – може, 10 переживали. Різницю робив Кевін, а в нас теж там грав футболіст, який давно не грав, і в нього не було ігрової практики, ми ризикували. Тож він спочатку ухвалював неправильні рішення, і з цього флангу була завжди загроза. Заміна Валерія Бондаренка? Це вимушена заміна, тому що Валера, судячи з системи травми, до кінця сезону вибув", – поділився Костишин у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Колос здійснив головну сенсацію туру, перемігши Шахтар (4:2). Ця поразка "гірників" фактично поставила хрест на чемпіонських амбіціях.

Шахтар сенсаційно програв Колосу і "дарує" чемпіонство Динамо – VAR двічі зіграв проти "гірників", Велетень оформив 1+3