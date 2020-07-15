Шахтар – Колос: Каштру оцінив виступ напівмолодіжного складу "гірників"

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від матчу 31-го туру УПЛ проти Колоса (2:0).

"Задоволений всім чемпіонатом. У команди був компроміс з роботою. У матчах можуть бути різні моменти. Але гравці завжди намагаються виконати установку на матч. Розуміють гру в атаці і обороні. Мене радує, що є розуміння.

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Це була складна робота. Якщо подивитися в таблицю – можна подумати, що було легко. Але нам нічого не дарувалось. Ми були професіоналами. Сьогодні ця гра – відображення того, що ми робили протягом сезону. Команда віддалася роботі. Мене це радує. Ми всіх поважаємо.

У нашій команді немає лідерів і слабших. Є тільки гравці як частина Шахтаря, я не проводжу межу. Ми не повинні говорити індивідуально про гравців. Шахтар – це родина. Команда з великої літери. Ми вирішили, і в останні 30 хвилин ми провели 5 замін.

Капітанська пов'язка в Трубіна? Він почав в академії працювати 8-9 років. Він виріс в клубі, розвивається з кожним днем. Він боровся і старався, заробив своє місце в команді. Він став сьогодні капітаном завдяки своїй роботі. Вакула? Травма в районі коліна. Завтра оцінимо ситуацію", – зазначив Каштру в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Шахтар впевнено обіграв Колос (2:0) в поєдинку 31-го туру, який не мав жодного турнірного значення для "гірників".

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