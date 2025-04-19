Донеччани з шість турів до кінця відстають від Динамо на десять очок, але сьогодні розрив можна скоротити назад до семи. Здається, що шансів на чемпіонство немає – втім, у наступному турі відбудеться Класичне, де дистанція може скоротитись до чотирьох. А ще у киян є матч з Поліссям.

Пушіч заінтригував новими трансферами Шахтаря: "Ми ще не закінчили"

Звісно, навіть за такого розкладу повірити у чемпіонство "гірників" важко, але у "гірників" є ще й завдання прорватись на другу позицію. Олександрія відірвалась вже на чотири залікових бали, тож Шахтарю треба бити Колос. Осічка може коштувати занадто дорого.

От тільки в 2025 році не було жодного матчу, в якому б до "гірників" не виникало запитань. Навіть у 40-хвилинному дограванні з Кривбасом були проблеми. Колектив видав потужний старт, забивши гол і створивши кілька моментів, однак в останні 15 хвилин криворіжці заробили пенальті, відіграли один м'яч і створили кілька гольових нагод. Та і розгром ЛНЗ стався завдяки ударному першому тайму, а от по перерві Шахтар відверто розривали в перехідних фазах.

Суперники рівня Колоса теж гідно тримались. Оболонь до 89-ї хвилини поступалась мінімально, а Лівий Берег зі своїм "автобусом" тримався годину. Ковалівці ж поєднують у собі як відносно міцний оборонний блок, так і сильні контратаки. Словом, сподіватись на легку прогулянку "гірники" не повинні.

Хоча зрозуміти силу нинішніх ковалівців непросто. Під керівництвом Руслана Костишина вдалося провести тільки три повноцінних матчі (перед ЛНЗ було замало часу) – на цьому відрізку команда розгромила Зорю, програла Руху без моментів і розбила Лівий Берег. У вічі впадає хороше використання флангів, збільшення частки кросів та стандарти, а також спрощення гри в обороні.

Позитивний результат було здобути в доволі відкритих матчах, коли вдавалося розмінюватись контратаками. Можна було б відзначити всього один пропущений гол, але це радше випадковість – у Зорі сталося якесь локальне запаморочення, а Рух з Лівим Берегом в принципі створюють небагато. Але моменти в них були.

Колос захищається радше кількістю, ніж якістю, але насиченість гравцями на останній третині може стати проблемою для Шахтаря. Як показав досвід поєдинків з Оболонню, Вересом, ЛБ та Олександрією, злам організованих блоків у позиційному наступі залишається проблемою "гірників" – саме цей факт разом із загальною нестабільністю створив "мінус 10" від Динамо.

Тим не менш, останнім часом підопічні Маріно Пушіча створювали чимало моментів і багато забивали – або дотискаючи слабшого опонента на класі, або шокуючи його зі старту. Саме тому ніхто особливо й не вірить у сьогоднішню втрату очок.

Кадрова ситуація

Травмовані: Криськів (під питанням), Конопля, Різник

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Колос

Шахтар: Фесюн – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров – Марлон – Педріньйо, Бондаренко, Судаков, Кевін – Егіналду

Колос: Пахолюк – Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Демченко – Третьяков, Оріховський, Ррапай, Велетень – Ковталюк

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря, тотал менше 2,5

Нинішній Шахтар має стільки вразливостей, що сенсацію можна прогнозувати навіть у поєдинку з аматорами. Втім, ігнорувати очевидні ігрові переваги донеччан над ковалівцями теж неправильно. Так само неправильно забувати і про хорошу результативність у останніх турах – зокрема, у матчах проти суперників рівня Колоса.

Підопічні Руслана Костишина виглядають непогано, але не більше того. Навіть з Лівим Берегом "хлібороби" мали достатньо проблем – Шахтар повинен ними скористатись. Втім, розгромного рахунку не очікуємо, адже простору в донеччан сьогодні буде небагато.