toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

00:10 124 Читать на русском
Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар у контрольному поєдинку без особливих проблем переграв новачка УПЛ Колос. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Колос (2:0).

Товариські матчі
Шахтар
2
2 : 0
0
Колос
18:00 19:07:2019
завершено
 

Підопічні Луїша Каштру здобули перемогу над дебютантом Прем'єр-ліги з рахунком 2:0, забивши по голу в кожному з таймів. На 22-й хвилині Фернандо завдав точного удару головою з рикошетом від захисника, а в середині другої половини зустрічі Сікан замкнув подачу Піхальонка зі штрафного.

Шахтар впевнено переміг Колос завдяки голам молодих талантів

Нагадаємо, донецький клуб розпочне новий сезон у неділю, 28 липня, коли змагатиметься з київським Динамо у поєдинку за Суперкубок України.

blog_ava
"Давай сюди ящик горілки, ми ж перемогли Динамо!": вісім феєричних історій про Кварцяного
19 липня
10458
Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини Колос Колос Шахтар - Колос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
49
хв
Манчестер Юнайтед
14:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук