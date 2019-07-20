Шахтар – Колос – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Донецький Шахтар у контрольному поєдинку без особливих проблем переграв новачка УПЛ Колос. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Колос (2:0).

Підопічні Луїша Каштру здобули перемогу над дебютантом Прем'єр-ліги з рахунком 2:0, забивши по голу в кожному з таймів. На 22-й хвилині Фернандо завдав точного удару головою з рикошетом від захисника, а в середині другої половини зустрічі Сікан замкнув подачу Піхальонка зі штрафного.

Шахтар впевнено переміг Колос завдяки голам молодих талантів

Нагадаємо, донецький клуб розпочне новий сезон у неділю, 28 липня, коли змагатиметься з київським Динамо у поєдинку за Суперкубок України.