Шахтар – Карпати: Хочолава ризикує пропустити матч УПЛ

"Гірники" провели відкрите тренування перед поєдинком 21-го туру УПЛ проти Карпат.

Донецький клуб продовжує підготовку до матчу чемпіонату України проти львівських Карпат, повідомляє прес-служба "гірників".

Кобін: Швед може забити Шахтарю, але "гірники" все одно переможуть Карпати

Зазначається, що оборонець команди Давид Хочалава тренується за індивідуальною програмою, хоча про його травму не повідомляється. До слова, грузинський захисник відіграв усі 90 хвилин у попередньому матчі Шахтаря проти Чорноморця (1:0).

У поточному сезоні Хочолава відіграв 21 матч та забив 1 гол. Нагадаємо, Шахтар у рідних стінах приймає Карпати в рамках 21-го туру УПЛ. Матч зіграють 10 березня о 17 годині.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки