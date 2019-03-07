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Шахтар – Карпати: Хочолава ризикує пропустити матч УПЛ

22:00 221 Читать на русском
Шахтар – Карпати: Хочолава ризикує пропустити матч УПЛ
Тренування "гірників" / ФК Шахтар

"Гірники" провели відкрите тренування перед поєдинком 21-го туру УПЛ проти Карпат.

 

Донецький клуб продовжує підготовку до матчу чемпіонату України проти львівських Карпат, повідомляє прес-служба "гірників".

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Зазначається, що оборонець команди Давид Хочалава тренується за індивідуальною програмою, хоча про його травму не повідомляється. До слова, грузинський захисник відіграв усі 90 хвилин у попередньому матчі Шахтаря проти Чорноморця (1:0).

У поточному сезоні Хочолава відіграв 21 матч та забив 1 гол. Нагадаємо, Шахтар у рідних стінах приймає Карпати в рамках 21-го туру УПЛ. Матч зіграють 10 березня о 17 годині.

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Теги
Шахтар Шахтар Давид Хочолава Давид Хочолава Шахтар - Карпати
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