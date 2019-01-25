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Шахтар – Карабах: де дивитись контрольний матч

20:31 223 Читать на русском
Шахтар – Карабах: де дивитись контрольний матч
Шахтар готується до весняної частини сезону / Фото ФК Шахтар

Донецький Шахтар наближається до другого спарингу під час поточних зимових зборів.

Завтра, 26 січня, донецький Шахтар проведе черговий спаринг в рамках зимових зборів команди у Туреччині. Суперником "гірників" стане азербайджанський Карабах.

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Стартовий свисток пролунає о 10:00. Українські вболівальники зможуть слідкувати за матчем онлайн за посиланням.

Також поєдинок транслюватиметься наживо на каналі Футбол 1.

Нагадаємо, свій перший спаринг Шахтар розгромно програв хорватському Хайдуку (1:4).

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Товариські матчі

Шахтар - Карабах: Субота 26 січня 2019

Шахтар
до матчу
11
год
:
53
хв
Карабах
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Зимові збори Товариські матчі Товариські матчі Шахтар - Карабах
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